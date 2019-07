China begrüßt russisches Konzept der kollektiven Sicherheit im Persischen Golf

Quelle: Reuters

China hat seine Unterstützung zum russischen Konzept der kollektiven Sicherheit in der Region des Persischen Golfs bekundet. Es sei unerlässlich, in dem Gebiet gute nachbarschaftliche Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts aufzubauen, so Peking.