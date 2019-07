Bericht: Weißrussischer Diplomat in der Türkei angeschossen

Berichten zufolge soll ein türkischer Mann am Mittwoch den Unterstaatssekretär der Weißrussischen Botschaft in der Türkei angeschossen haben. Der Zeitung "Hurriet" zufolge wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Demnach wurde Alexander Poganschew, Berater für administrative Fragen bei der weißrussischen Botschaft in Ankara, von einem türkischen Mann mit zwei Kugeln angeschossen. Poganschew wurde schwer verletzt und auf die Intensivstation ins Krankenhaus eingeliefert.

Es heißt, dass der Angriff von Poganschews Nachbarn, einem pensionierten Soldaten, durchgeführt wurde, der nach dem Vorfall Selbstmord beging.

Der Pressedienst des belarussischen Außenministeriums teilte Sputnik mit, der Angreifer sei geistig instabil gewesen.

Ein Mitarbeiter der weißrussischen Botschaft kehrte mit seinem Kind heim, als er von einem mental unausgewogenen türkischen Bürger erschossen wurde. Er ist jetzt in einem ernsten Zustand und erhält medizinische Hilfe", sagte der Sprecher des Ministeriums, Anatoly Glaz, der Agentur.

Der russische Botschafter in der Türkei Andrej Karlow wurde am 19. Dezember 2016 in Ankara während einer Ausstellung im Zentrum für zeitgenössische Kunst getötet.

