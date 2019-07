Großbritannien: Verlegung von Kriegsschiff an den Persischen Golf gilt "Schutz eigener Interessen"

Quelle: Reuters © Ismail Zitouny Die britische HMS Kent im Hafen von Tripolis, Libyen, 2. April 2013.

Die britische Marine war an der Beschlagnahmung des iranischen Öltankers beteiligt. Bei der angekündigten Verlegung des Kriegsschiffes HMS Kent in den Persischen Golf handele es sich um den Schutz eigener Interessen. An einer Eskalation sei man aber nicht interessiert.