Iranischer Außenminister über die Haltung der USA: "Wir haben den Verhandlungstisch nie verlassen"

Nur einen Tag vor der geplanten Reise des iranischen Außenministers Dschawad Sarif wurde ihm und seiner Delegation ein Visum für die Vereinigten Staaten erteilt. Ein weiterer Affront gegen die iranische Regierung durch Washington. Zudem ist das erteilte Visum mit Einschränkungen verbunden. Sarif und seine Entourage dürfen sich nur innerhalb von sechs Wohnblöcken in New York zwischen dem Sitz der Vereinten Nationen, der Ständigen Vertretung des Iran und dem Wohnsitz des iranischen UN-Botschafters bewegen.

Erstmalig seit Monaten gab er einem US-Nachrichtenportal ein Interview. Der redegewandte Sarif ließ sich vom US-Journalisten Lester Holt nicht in die Enge treiben und konterte den Fragen geschickt. Der Journalist der NBC-Nachrichten vergeudete keine Zeit und fragte Sarif gleich zu Beginn danach, wie "nah wir einem Krieg sind".

Mit einem Lächeln antwortete Sarif:

Sarif verweist auf die Frage, ob das US-Militär einen Krieg vorbereite, damit, dass er nicht glaube, US-Präsident Donald Trump wolle Krieg. Er sei jedoch von Leuten umgeben, die nichts gegen einen Krieg hätten. Den Verhandlungstisch hätten allein die USA durch ihr Scheiden aus dem 2015 geschlossenen Nuklearabkommen verlassen. Die verbliebenen europäischen Länder sowie Russland und China hielten hieran fest. Auch der Iran sei noch Teil des Abkommens.

Die USA spielen mit dem Feuer und sind "süchtig nach Sanktionen"

Teheran hatte die Urananreicherung über das vorgeschriebene Limit des Nuklearabkommens hinaus erhöht. Der Journalist:

Für Sarif sind es die USA, die mit dem Feuer spielten. Denn der Iran habe ein Jahr gewartet, bis die Regierung gegen die Sanktionen der USA handelte. Der Iran könnte innerhalb der nächsten Stunden seine gesteigerte Urananreicherung erneut zurückfahren. Es handle sich, so Sarif, um einen reversiblen Prozess. Die USA seien "süchtig nach Sanktionen". Abkommen mit den USA könnten nicht nach jeder neuen Regierung erneut verhandelt werden. So könne man keine Beziehungen unterhalten.

Der NBC-Journalist versucht, das ballistische Programm des Iran zu diskutieren. Sarif aber kontert, man müsse die Verteidigungsausgaben in der Region genauer betrachten. So seien die Ausgaben der Vereinigten Arabischen Emirate viel höher als die des Iran, obwohl sie nur über eine Bevölkerung von knapp zehn Millionen verfügen. Genauso gestalte es sich im Bezug auf Saudi-Arabien.

Es gibt Länder in der Region, die an einer Eskalation interessiert sind

Auf die Vorwürfe, der Iran mische sich außerhalb seiner Grenzen ein, fragte Sarif:

Lassen Sie mich fragen, wer bombardiert den Jemen? Wer fällt in Bahrain ein? (...) Sind wir in irgendeiner Weise in Nordafrika involviert? Warum gibt es Chaos in Nordafrika, warum gibt es Chaos im Jemen? (...) Die USA müssen ihre eigenen Alliierten beäugen, nicht den Iran.