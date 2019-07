Zum dritten Mal in Folge: Zahl der an Hunger leidenden Menschen erneut gestiegen

Quelle: Reuters Die mangelernährte zehnjährige Afaf Hussein wird in einem Krankenhaus in Sanaa gewogen - Der Krieg der Saudi-geführten Allianz gegen das Land im Süden der Arabischen Halbinsel gilt als einer der Hauptgründe für die zunehmende Zahl an unterernährten Kindern im Jemen.

Jeder neunte Mensch weltweit leidet nach Schätzungen der Vereinten Nationen an Hunger. Die Anzahl sei 2018 zum dritten Mal in Folge gestiegen, heißt es in einem am Montag in New York veröffentlichten Bericht. Vor allem Kinder trifft die Ernährungsunsicherheit hart.