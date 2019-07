"Die, die in Libyen sind, müssen raus" – Carola Rackete fordert Rettung aller Flüchtlinge aus Libyen

Quelle: Reuters © Darrin Zammit Lupi Symbolbild: Gedenken an umgekommene Flüchtlinge auf See von Libyen nach Europa, Hafen von Valletta , 25. Oktober 2013.

Laut Carola Rackete, der Kapitänin der Sea-Watch 3, handelt es sich um eine halbe Million Menschen, die sich in den "Händen von Schleppern oder in libyschen Flüchtlingslagern befinden". Diese müssten, neben Klima-Flüchtlingen, sofort in Europa aufgenommen werden.