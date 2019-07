Huawei-Deutschland-Vize sieht 5G-Ausbau in Deutschland als Herausforderung

Quelle: Reuters

In der BMW-Welt stand der Vize-Deutschlandchef Huaweis in einer Gesprächsrunde Rede und Antwort. Neben den US-Sanktionen gegen Huawei war auch der 5G-Ausbau in Deutschland ein Thema. Deutschland habe im Bezug auf die Netzqualität "erheblichen Nachholbedarf".