Londoner Medienkonferenz: Der Gipfel der Heuchelei (Video)

Einige müssen leider draußen bleiben.

In London findet die Global Conference on Media Freedom statt. Hunderte internationale Journalisten sind angereist, um an dieser Konferenz für die Medienfreiheit teilzunehmen. Ironischerweise sind die russischen Medien RT und Sputnik ausdrücklich nicht zugelassen.