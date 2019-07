17 Millionen britische Pfund: Majestätische Steuern auf eingefrorene libysche Vermögen (Video)

Während die Libyer seit der Intervention im Jahr 2011 vor allem Konflikt und Armut erleben, profitiert Großbritannien vom eingefrorenen libyschen Vermögen. Foto: Eine aus der Stadt Tawergha vertriebene Libyerin füllt in einem Vertriebenenlager in Benghazi Container mit Wasser, Juni 2019.

Kurz vor dem Sturz des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi im Zuge einer militärischen Intervention wurden sämtliche Auslandsvermögen Libyens eingefroren. Bis zur Intervention im Jahr 2011 war Libyen ein reicher Staat. Es kursieren neue Ideen für die Verwendung des Geldes.

Bei den eingefrorenen Vermögen handelt es sich um das Eigentum der libyschen Bevölkerung. Angesichts des Bürgerkrieges ist es fraglich, wann man diese Vermögen an wen zurückgeben könnte. Derweil profitiert die britische Steuerbehörde in Höhe von jährlich rund 5 Millionen britischen Pfund. Auch die Banken sind nicht unglücklich, massive Guthaben zu verwalten, die in naher Zukunft niemand abheben wird.