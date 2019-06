G20: Brasilianischer Militär aus dem Gefolge von Präsident Bolsonaro mit 39 Kilo Kokain erwischt

So weit kam der Soldat nicht: Bolsonaro wird in Osaka von Gastgeber Shinzō Abe begrüßt

Ein brasilianischer Militär wurde in Sevilla mit fast 40 Kilo Kokain im Gepäck erwischt und festgenommen. Das Pikante: Er gehörte zur Delegation von Präsident Jair Bolsonaro, die sich auf dem Weg zum G20-Gipfel im japanischen Osaka befand.

Ein brasilianischer Soldat ist am Dienstag am Flughafen von Sevilla festgenommen worden, nachdem in seinem Gepäck 39 Kilogramm Kokain gefunden wurden.

Das berichtet die Zeitung El País unter Berufung auf Quellen in der Guardia Civil. Die Polizei hatte das Rauschgift demnach bei einer Routinekontrolle gefunden. Das Kokain sei auf 37 Paketen verteilt gewesen. Der Militär habe sich offenbar sicher gefühlt. Den Wert des sichergestellten Kokains veranschlagte die Guardia Civil auf 1,3 Millionen Euro.

Der Unteroffizier Manoel Silva Rodrigues gehört zur Delegation des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro für das G20-Treffen in Osaka und reiste in einem Flugzeug der brasilianischen Luftwaffe, das als Reserveflugzeug der brasilianischen Delegation in Sevilla eine Zwischenlandung machte. Die Polizisten untersuchen jetzt, wohin die Ladung gebracht werden sollte und warum der Soldat mit seinem schweren Gepäck das Flugzeug verließ.

Die Zeitung zitiert Polizisten mit der Aussage, dass der Militär wahrscheinlich nur als Bote eines Drogenkartells fungiert habe. Es sei nicht auszuschließen, dass das Kokain in Spanien bleiben sollte. Der Soldat befindet sich in Sevilla in Untersuchungshaft.

In Brasilien löste die Nachricht der Verhaftung des Militärs aus der Delegation Bolsonaros eine kontroverse Debatte aus. Das Verteidigungsministerium verurteilte die Handlungen des Soldaten und erklärte, mit den spanischen Behörden zusammenzuarbeiten. Bolsonaro selbst forderte über Twitter eine sofortige Untersuchung und strenge Bestrafung des Militärs. Der Präsident verwies darauf, dass etwa 300.000 Frauen und Männer in den Streitkräften dienten und diese nach den strengsten ethischen und moralischen Prinzipien handelten.

Für Bolsonaro ist dieser Vorfall denkbar peinlich. Während seines Wahlkampfes hatte er versprochen, die Drogenkriminalität zu bekämpfen "wie niemals zuvor". Der mutmaßliche Drogenbote in Uniform hatte den Präsidenten zuvor mehrmals bei Reisen innerhalb Brasiliens begleitet; mit Bolsonaros Vorgänger Michel Temer soll er 2017 nach Zürich gereist sein.

