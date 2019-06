IOC nimmt Breakdance und drei weitere Sportarten ins Olympia-Programm auf

Surfen, Skateboarding, Sportklettern und auch Breakdance sind auf der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag in Lausanne provisorisch in das Programm der Sommerspiele 2024 in Paris aufgenommen worden. IOC-Präsident Thomas Bach begrüßte die Entscheidung.