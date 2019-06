Ukraine: Bühne frei für Neonazi-Konzert in Kiew

Quelle: Reuters © Gleb Garanich Ultrarechte Demonstranten in Kiew, Ukraine, 22. Mai 2019.

An diesem Samstag jährt sich das Gedenken an den Einmarsch der deutschen Nationalsozialisten in die damalige Sowjetunion. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gastieren an dem Tag Neonazi-Bands und singen Lieder mit antisemitischen und rassistischen Inhalten.