Iranischer General droht mit Behinderung des gesamten Ölexports im Persischen Golf

Der Kommandant der iranischen Streitkräfte droht, den Ölhandel im Persischen Golf zu behindern. Das Ultimatum der Iraner an die Europäer läuft bald aus. Der israelische Premierminister fordert die Wiedereinführung weiterer Sanktionen, sollte der Iran die Auflagen des Nuklearabkommens verletzten.

In zehn Tagen läuft das Ultimatum aus, welches der Iran den europäischen Unterzeichnerländern des Nuklearabkommens gesetzt hat. Großbritannien, Frankreich und Deutschland sollten für eine Normalisierung der Handelsbeziehungen sorgen, so die iranische Regierung, ansonsten drohe ein Zerfall des JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Am 27. Juni könnte der Iran die Auflage von 300 Kilogramm angereicherten Uraniums überschreiten.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte weitere Sanktionen, sollte der Iran seine Drohung wahr machen:

Heute drohte der Iran damit, sein Uran über die Grenzen des Atomabkommens hinaus anzureichern – das überrascht uns nicht. Falls (der Iran) im Sinne seiner Drohungen handelt und das Nuklearabkommen verletzt, muss die internationale Gemeinschaft unverzüglich die zuvor festgelegten Sanktionen verhängen. Israel wird nicht zulassen, dass der Iran an Nuklearwaffen gelangt.

Mohammad Bagheri, Generalmajor und Kommandant der iranischen Streitkräfte, erinnerte die Weltgemeinschaft daran, dass sein Land den Schifffahrtsverkehr der wichtigen Handelsroute im Persischen Golf beeinträchtigen und damit Einfluss auf den internationalen Ölhandel nehmen könne. Die Drohung fiel im Rahmen des baldigen Ultimatums und der Ankündigung, die Urananreicherung zu erhöhen:

Wenn es der Wille der Islamischen Republik Iran ist, den Export von Öl durch den Persischen Golf zu verhindern, wird es die Stärke des Landes und seine Streitkräfte offenbaren.

US-Senator Patrick Leahy von den Demokraten bezeichnete die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, das Nuklearabkommen einseitig aufzukündigen als "dumm". Die USA waren im Mai 2018 aus dem Nuklearabkommen ausgetreten. Sanktionen traten erneut in Kraft. Ein Jahr später erklärte der Iran einen Teilausstieg.

