Vorführung der besonderen Art: Iranisches Dorf zerstört Israel

Der iranische Fernsehsender Ofogh TV präsentierte das Theaterstück, aufgenommen am 1. Juni unter freiem Himmel im Dorf Kaisar, östlich der Hauptstadt Teheran. Zu Beginn der Aufnahmen werden iranische Raketenattrappen mit der Aufschrift "Israel muss aus den Annalen der Geschichte gelöscht werden" versehen.

Auf den Hügeln sammeln sich Zuschauer aller Generationen des Dorfes. Der iranische General Ali Fazli von den Revolutionsgarden sagt in dem TV-Beitrag:

Die Raketen treffen auf Miniaturnachbauten des Weißen Hauses, eines US-Marineschiffs und auf eine israelischen Flagge. Unter Jubel gibt es kleine Explosionen. Der Kommandant der Revolutionsgarde Amir Ali Hajizadeh sagt:

Was Sie uns heute symbolisch gezeigt haben, insbesondere den Start der Raketen und all die Anstrengungen, die Sie unternommen haben, haben für mich, für die hohen Beamten und für das iranische Volk eine große Bedeutung. (...) Als wir gestern Abend dem (geistlichen) Führer (Ayatollah Ali Khamenei) mitgeteilt haben, dass wir hierher kommen würden, um mit ihnen, liebe Menschen, an dieser Zeremonie teilzunehmen, hat mich der ehrenwerte Führer mit der Mission betraut, seine Grüße an ihre lieben Familien zu richten.