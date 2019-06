Weißhelme und Nervengas: Neuer Call of Duty-Trailer ist anti-russische Propaganda

© Official Call of Duty®: Modern Warfare® by Xbox Weißhelmen und "russisches" Nervengas: Neuer Call of Duty-Trailer ist pure moderne Propaganda

Das jüngste Teil der Call of Duty-Franchise "Modern Warfare" will mehr Realismus in das Computerspiel bringen und die "moralisch graue" Seite von modernen Stellvertreterkriegen darstellen. In Wirklichkeit scheint er ein Teil westlicher Propaganda zu sein.