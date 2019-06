Von der "russischen Frage" bis zum deutschen Alptraum – Politologe Fjodor Lukjanow im Gespräch

Was treibt deutsche und europäische Eliten an? Sind sie bereit für einen Paradigmenwechsel? Wie belastbar sind die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland? Wie sieht es künftig mit der Ukraine aus? Diese Fragen besprach RT Deutsch mit dem Politologen Fjodor Lukjanow.

Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Russia in Global Affairs, Vorsitzender des Präsidiums des Rates für Internationale Politik und Sicherheit, Forschungsdirektor am Valdai Diskussion Club und Professor für Forschung an der National Research University Higher School of Economics – und seine Interviews sind oftmals Monate im Voraus ausgebucht. Glücklicherweise ist der studierte Germanist Fjodor Lukjanow ein oft gesehener Gast auf Berliner Konferenzen – für RT Deutsch eine Gelegenheit, mit dem renommierten Experten zu sprechen.

Mehr zum Thema - Kreml-Berater Karaganow im RT-Gespräch: In zehn Jahren wird es kein westliches System mehr geben

Zusammen mit Sergej Karaganow gilt Fjodor Lukjanow als einer der Vordenker der russischen Strategie in Groß-Eurasien. Er verfügt jedoch auch über vielseitige Kenntnisse auf dem Gebiet der deutschen sowie der europäischen Politik. Dieses Interview, das von RT-Redakteur Wladislaw Sankin geführt wurde, fand am 15. Mai in einem Berliner Hotel statt.