Beginn der Bilderberg-Konferenz: Themen und Teilnehmer

Die elitäre Bilderberg-Konferenz beginnt. In diesem Jahr tagt sie im schweizerischen Montreux. Was genau dort besprochen wird, wird die Öffentlichkeit kaum erfahren. Bekannt gegeben wurden aber die Hauptthemen und die Teilnehmer der Veranstaltung.

Am Donnerstag, dem 30. Mai, beginnt im schweizerischen Montreux die 67. Bilderberg-Konferenz. Sie wird bis zum Sonntag, dem 2. Juni, dauern. Auf ihrer Webseite haben die Bilderberger die Hauptthemen der Konferenz bekannt gegeben:

1. Eine stabile strategische Ordnung

2. Was kommt als Nächstes für Europa?

3. Klimawandel und Nachhaltigkeit

4. China

5. Russland

6. Die Zukunft des Kapitalismus

7. Brexit

8. Ethik der Künstlichen Intelligenz

9. Der Gebrauch sozialer Medien als Waffe

10. Die Bedeutung des Weltraums

11. Cyber-Bedrohungen

Das Thema der "stabilen strategischen Ordnung" an der Spitze der Tagesordnung ist vielsagend, dass gleich dahinter die EU folgt, lässt ahnen, was für Sorgen sich die Bilderberger machen. Die Behandlung des Soziale-Medien-Themas deutet daraufhin, dass es tatsächlich um die Kontrolle dieser geht.

Auch eine Liste der Teilnehmer wurde veröffentlicht.

Lenkungsausschuss:

Castries, Henri de (FRA), Vorsitzender des Lenkungsausschusses, Vorsitzender des Institut Montaigne

Kravis, Marie-Josée (USA), Präsident, American Friends of Bilderberg Inc.; Senior Fellow, Hudson Institute

Halberstadt, Victor (NLD), Vorsitzender Stiftung Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Achleitner, Paul M. (DEU), Schatzmeister Stiftung Bilderberg Meetings; Aufsichtsratsvorsitzender Deutsche Bank AG

Teilnehmer:

Abrams, Stacey (USA), Gründer Fair Fight

Adonis, Andrew (GBR), Mitglied des britischen Oberhauses

Albers, Isabel (BEL), Herausgeber, De Tijd / L'Echo

Altman, Roger C. (USA), Gründer und Vorsitzender, Evercore

Arbour, Louise (CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP

Arrimadas, Inés (ESP), Parteivorsitzende, Ciudadanos

Azoulay, Audrey (INT), Generaldirektor, UNESCO

Baker, James H. (USA), Direktor, Office of Net Assessment

Balta, Evren (TUR), Professor für Politikwissenschaft, Özyegin-Universität

Barbizet, Patricia (FRA), Vorstandsvorsitzende, Temaris & Associés

Barbot, Estela (PRT), Aufsichtsrätin, REN (Redes Energéticas Nacionais)

Barroso, José Manuel (PRT), Vorstand, Goldman Sachs International; Ehemaliger EU-Kommissionspräsident

Barton, Dominic (CAN), Partner, McKinsey & Company

Beaune, Clément (FRA), Ratgeber des französischen Präsidenten

Boos, Hans-Christian (DEU), Vorstand und Gründer, Arago GmbH

Bostrom, Nick (UK), Direktor, Future of Humanity Institute, Oxford University

Botín, Ana P. (ESP), Vorstand, Banco Santander

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), Direktor, Norwegian University of Science and Technology

Brende, Børge (NOR), Präsident, World Economic Forum

Buberl, Thomas (FRA), Vorstand, AXA

Buitenweg, Kathalijne (NLD), Abgeordnete der Grünen

Caine, Patrice (FRA), Vorstand, Thales Group

Carney, Mark J. (GBR), Direktor, Bank of England

Casado, Pablo (ESP), Parteivorsitzender, Partido Popular

Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), Abgeordneter CHP

Cohen, Jared (USA), Gründer und Vorstand Jigsaw, Alphabet Inc.

Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP

Daniels, Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary of Defense

Demiralp, Selva (TUR), Professor für Wirtschaft, Koç-Univ.

Donohoe, Paschal (IRL), Finanzminister

Döpfner, Mathias (DEU), Vorstand, Axel Springer SE

Ellis, James O. (USA), Vorstand, Users’ Advisory Group, National Space Council

Feltri, Stefano (ITA), stellv. Chefredakteur, Il Fatto Quotidiano

Ferguson, Niall (USA), Professor für Geschichtswissenschaft, Hoover Institution, Stanford University

Findsen, Lars (DNK), Direktor, Dänischer Militärgeheimdienst

Fleming, Jeremy (GBR), Direktor, GCHQ

Garton Ash, Timothy (GBR), Professor für Europastudien, Oxford University

Gnodde, Richard J. (IRL), CEO, Goldman Sachs International

Godement, François (FRA), Institut Montaigne

Grant, Adam M. (USA), Professor für Management, University of Pennsylvania

Gruber, Lilli (ITA), Chefredakteurin "Otto e mezzo", La7 TV

Hanappi-Egger, Edeltraud (AUT), Rektorin, Wiener Wirtschaftsuniversität

Hedegaard, Connie (DNK), Vorsitzende, KR Foundation; Ehemalige EU-Kommissarin

Henry, Mary Kay (USA), Präsidentin, Service Employees International Union

Hirayama, Martina (CHE), Staatssekretärin für Bildung und Forschung

Hobson, Mellody (USA), Präsident, Ariel Investments LLC

Hoffman, Reid (USA), Gründer, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Hoffmann, André (CHE), Vorstand, Roche Holding Ltd.

Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Direktor, Lazard Frères & Co. LLC

Jost, Sonja (DEU), Vorstand, DexLeChem

Kaag, Sigrid (NLD), Minister für Außenhandel

Karp, Alex (USA), Vorstand, Palantir Technologies

Kerameus, Niki K. (GRC), Abgeordneter; Partner, Kerameus & Partners

Kissinger, Henry A. (USA), Vorstand, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Vorstand, Koç Holding A.S.

Kotkin, Stephen (USA), Professor für Geschichte und Internationale Beziehungen, Princeton University

Krastev, Ivan (BUL), Direktor, Centre for Liberal Strategies

Kravis, Henry R. (USA), Vorstand, Kohlberg Kravis Roberts & Co.

Kristersson, Ulf (SWE), Parteivorsitzender Moderate Partei

Kudelski, André (CHE), Vorstand, Kudelski Group

Kushner, Jared (USA), Berater des Präsidenten

Le Maire, Bruno (FRA), Finanzminister

Leyen, Ursula von der (DEU), Verteidigungsministerin

Leysen, Thomas (BEL), Vorstand, KBC Group and Umicore

Liikanen, Erkki (FIN), Vorstand, IFRS Trustees; Helsinki Graduate School of Economics

Lund, Helge (GBR), Vorstand, BP plc; Chairman, Novo Nordisk AS

Maurer, Ueli (CHE), Bundespräsident

Mazur, Sara (SWE), Direktor, Investor AB

McArdle, Megan (USA), Kolumnist, The Washington Post

McCaskill, Claire (USA), Ehemalige Senatorin; Analystin, NBC News

Medina, Fernando (PRT), Bürgermeister von Lissabonn

Micklethwait, John (USA), Chefredakteur, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Chefredakteur, The Economist

Monzón, Javier (ESP), Vorstand, PRISA

Mundie, Craig J. (USA), Präsident, Mundie & Associates

Nadella, Satya (USA), Vorstand, Microsoft

Niederlande, Willem-Alexander, König

Nora, Dominique (FRA), Herausgeber, L'Obs

O'Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

Pagoulatos, George (GRC), Vize-Präsident ELIAMEP, Professor; Athens University of Economics

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, TITAN Cement Company S.A.

Petraeus, David H. (USA), Vorstand, KKR Global Institute

Pienkowska, Jolanta (POL), Journalistin

Pottinger, Matthew (USA), Direktor, National Security Council

Pouyanné, Patrick (FRA), Vorstand, Total S.A.

Ratas, Jüri (EST), Premierminister

Renzi, Matteo (ITA), Ehemaliger Premierminister; Senator

Rockström, Johan (SWE), Direktor, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Rubin, Robert E. (USA), Ehemaliger Vorsitzender, Council on Foreign Relations; ehemaliger Finanzminister

Rutte, Mark (NLD), Premierminister

Sabia, Michael (CAN), Vorstand, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sanger, David E. (USA), Journalist, The New York Times

Sarts, Janis (INT), Direktor, NATO StratCom Centre of Excellence

Sawers, John (GBR), Vorstand, Newbridge Advisory

Schadlow, Nadia (USA), Wissenschaftlerin, Hudson Institute

Schmidt, Eric E. (USA), Berater, Alphabet Inc.

Scholten, Rudolf (AUT), Präsident, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Seres, Silvija (NOR), Investorin

Shafik, Minouche (GBR), Direktor, The London School of Economics and Political Science

Sikorski, Radoslaw (POL), Abgeordneter des EU-Parlaments

Singer, Peter Warren (USA), Stratege, New America

Sitti, Metin (TUR), Professor, Koç-Universität; Direktor, Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme

Snyder, Timothy (USA), Professor für Geschichtswissenschaft, Yale University

Solhjell, Bård Vegar (NOR), Vorstand, WWF - Norwegen

Stoltenberg, Jens (INT), Generalsekretär, NATO

Suleyman, Mustafa (GBR), Gründer, Deepmind

Supino, Pietro (CHE), Herausgeber und Vorstand, Tamedia Group

Teuteberg, Linda (DEU), Generalsekretärin FDP

Thiam, Tidjane (CHE), Vorstand, Credit Suisse Group AG

Thiel, Peter (USA), Präsident, Thiel Capital

Trzaskowski, Rafal (POL), Bürgermeister von Warschau

Tucker, Mark (GBR), Vorstand, HSBC Holding plc

Tugendhat, Tom (GBR), Abgeordneter der Konservativen

Turpin, Matthew (USA), Direktor China, National Security Council

Uhl, Jessica (NLD), Vorstand, Royal Dutch Shell plc

Vestergaard Knudsen, Ulrik (DNK), Stellvertretender Generalsekretär OECD

Walker, Darren (USA), Vorsitzender, Ford Foundation

Wallenberg, Marcus (SWE), Vorstand, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Wolf, Martin H. (GBR), Journalist, Financial Times

Zeiler, Gerhard (AUT), Vorstand, WarnerMedia

Zetsche, Dieter (DEU), Ehemaliger Vorstand, Daimler AG

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist in der Teilnehmerliste nicht mehr aufgeführt. Ob das ein Fehler ist oder die angeschlagene CDU-Chefin ihre Teilnahme abgesagt hat, ist derzeit nicht bekannt.

Ansonsten trifft sich ein Who's who der westeuropäischen und US-amerikanischen Eliten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Auffällig ist, dass Russland und China Hauptthemen der Veranstaltung sind, aber keine Teilnehmer aus diesen Ländern vertreten sind.

Die Teilnahme des Historikers Timothy Snyder, der seine Russland-Aversion auf die Vergangenheit überträgt und dabei auch nicht davor zurückschreckt, die passenden Fakten zu erfinden, lässt ahnen, in welche Richtung die Diskussion gehen wird.

Etwas überraschend wirkt die Teilnahme von Ursula von der Leyen, die in der Bundesregierung als Wackelkandidatin gilt. Möglicherweise könnte ihr doch noch ein Wechsel zur NATO nach Brüssel bevorstehen.

Überraschend ist auch die Teilnahme der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, die in Deutschland eher wenig bekannt ist. Die Teilnahme des Springer-Chefs Mathias Döpfner und des früheren Daimler-Vorstands Dieter Zetsche lässt sich dagegen als erwartbar verbuchen, wie auch die des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg und des Schwiegersohns des US-Präsidenten, Jared Kushner.

