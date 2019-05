US-Justizministerium erlässt 17 weitere Anklagepunkte gegen Julian Assange

WikiLeaks-Gründer Julian Assange am 1. Mai, wo er zu seiner Gerichtsverhandlung in London gebracht wurde.

Die USA bereiten sich weiter auf die Auslieferung des WikiLeaks Gründers Julian Assange vor. Noch wird er in einem britischen Gefängnis in London gefangen gehalten, nachdem er im April gewaltsam aus der ecuadorianischen Botschaft geholt und verhaftet wurde.

Großbritannien gab der ecuadorianischen Regierung eine Garantie, dass Julian Assange an kein Land ausgeliefert werde, wo ihm die Todesstrafe drohen könnte.

Die USA haben den WikiLeaks-Gründer bereits wegen Spionage angeklagt. Ein Bundesgericht hat hingegen dem Justizministerium eine Anklageschrift mit insgesamt 18 Anklagepunkten abgegeben, was bedeutet, dass 17 hinzugekommen sind. Es wird Assange vorgeworfen, sich mit der Whistleblowerin Chelsea Manning "verschworen" zu haben, um an Verschlussakten zu machen. Man habe Grund zur Annahme, dass das in der Absicht geschah, um mit diesen Informationen die Vereinigten Staaten zu "verletzen" oder für den "Vorteil einer ausländischen Nation".

Die "Verschwörung" habe ihren Anfang gegen Ende 2009 genommen, als Assange und WikiLeaks "aktiv nach unter Verschlusssache stehenden Informationen der Vereinigten Staaten erbeten" haben, indem sie eine "Most Wanted Leaks"-Liste veröffentlicht haben. Daraufhin habe sich Manning gemeldet und ihren Zugang als Geheimdienstanalystin genutzt, um an die Informationen zu kommen.

Zwar steht in der Erklärung des US-Justizministeriums ausdrücklich, dass Julian Assange solange als unschuldig gilt, bis die Schuld zweifelsfrei bewiesen ist. Doch es glauben nur wenige Menschen daran, dass er einen fairen Prozess bekommen würde. Es drohen ihm pro Anklagepunkt bis zu 10 Jahren Gefängnis, mit einer Ausnahme zur "Verschwörung zum Eindringen in einen Computer", wo fünf Jahre Haft anstehen würden. Das bedeutet, dass Assange mit einer Strafe von 175 Jahren verurteilt werden könnte.