US-Regierung will Taliban Reisekosten erstatten

Quelle: Reuters © Qatari Foreign Ministry/Handout via REUTERS Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban, Doha, Katar, 13. März 2019.

Der Opiumhandel bringt den Taliban rund 800 Millionen Dollar im Jahr. Dennoch sieht die US-Regierung die Terrororganisation in finanziellen Nöten und will ihr die Kosten zur Teilnahme an den Friedensverhandlungen erstatten. Eine Ethikkommission aus Indiana ist dagegen.