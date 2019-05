Huawei will Streit um 5G-Beteiligung durch Anti-Spionage-Verpflichtung beilegen

Quelle: Reuters © Dado Ruvic Huawei- und 5G-Logo, 30. März 2019.

Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei will den Anschuldigungen der USA entgegenwirken und sich in einem Abkommen zur Nicht-Spionage verpflichten. Washington hatte Deutschland und Großbritannien wegen der Beteiligung von Huawei an den 5G-Verträgen gedroht.