Kreml-Sprecher zu Donald Trumps Anti-Atomwaffen-Initiative: Begrüßenswerte Idee, aber keine Details

Wladimir Putins Sprecher kommentierte am Samstag eine Initiative des US-Präsidenten Donald Trump zur Reduzierung von Atomwaffen. Dmitri Peskow fand die Idee zwar lobenswert, bemängelte aber, dass bislang keine Einzelheiten vorlägen. Es gebe noch keinen Vorschlag.

Am Sonntag äußerte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu einer Initiative des US-Präsidenten Donald Trump, der zufolge die Atomwaffen weltweit abgeschafft werden sollen. Der Sprecher des russischen Staatschefs fand die Vorsätze des Republikaners an sich gut. Gleichzeitig weigerte er sich, diese Idee als einen ernsthaften Vorschlag zu bewerten. Außerdem wies Peskow auf die eindämmende Rolle der Atomwaffen hin.

Einerseits wäre es ideal, die ganze Welt atomwaffenfrei zu machen. Andererseits würden wir in diesem Fall den eindämmenden Faktor verlieren. Vergessen Sie nicht den eindämmenden Faktor, die eindämmende Parität, die garantiert, dass man nicht den Verstand verliert und keinen ungeheuerlichen Fehler macht", erklärte der Kreml-Sprecher.

Peskow betonte weiter, dass US-Experten dieses Thema seines Wissens bislang nicht mit ihren russischen Kollegen erörtert hatten. Initiativen zur Reduzierung von Atomwaffen seien an sich begrüßenswert, bislang handele es sich dabei aber nur um allgemeine Worte.

Denn bislang gibt es keinen Vorschlag", resümierte Peskow.

Am Donnerstag hatte der Fernsehsender CNN unter Berufung auf anonyme Quellen im Weißen Haus berichtet, dass der US-Präsident ein Abkommen zur Reduzierung von Atomwaffen erarbeiten möchte, an dem sich auch Russland und China beteiligen sollten. Am 26. April plädierte Trump dannvor dem Hintergrund des Russland-Besuches von Kim Jong-un in einem Interview für den Fernsehsender Fox News für die Abschaffung der Atomwaffen.

Ich habe heute gesehen, dass Präsident Putin in Russland gesagt hat, er sei erfreut, uns mit Kim Jong-und und Nordkorea zu helfen. Wir möchten die Atomwaffen loswerden. Wir alle haben das zu tun. Russland hat die Atomwaffen abzuschaffen. China hat die Atomwaffen abzuschaffen", erklärte der US-Präsident.

