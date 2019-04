Die verheerendsten Brände christlicher Kirchen seit 2000

Der Brand am Glockenturm im Nowodewitschi-Kloster am 15. März 2015 in Moskau

Am 15. April 2019 ist in Paris ein schwerer Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris ausgebrochen. Das Gebäude hat schweren Schaden erlitten, die Kernstruktur bleibt jedoch erhalten. Dies ist eine der schlimmsten Katastrophen dieser Art seit Jahrzehnten.

In der Nacht des 9. Juni 2000 erlitt die im 19. Jahrhundert erbaute All Saints Church in der Gegend von West Dulwich in London, England durch einen Brand große Schäden. Das Dach des Gebäudes brach zusammen, und das Feuer zerstörte vollständig das Innere des im viktorianischen Stil erbauten Gebäudes. Es gab keine Todesopfer und Verletzten. Die Ursache des Brandes war ein eingeschalteter Heizlüfter. Bis 2006 wurde die Kirche restauriert.

Am 22. November 2001 brach in der mittelalterlichen Saint Peter's Cathedral (13. Jahrhundert) in Peterborough (Cambridgeshire, Großbritannien) ein Feuer aus. Die Flammen wurden schnell gelöscht, aber die Orgel- und Deckenmalereien wurden schwer beschädigt. Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus. Die Rekonstruktionsarbeiten am Dom wurden im Juli 2006 abgeschlossen.

Am 18. Dezember 2001 gab es in New York einen Brand in der Cathedral of Saint John the Divine in Manhattan (Baubeginn 1892, vorläufige Einstellung 1999). Der Brandherd befand sich in einem Kirchenladen in einem der Anbauten. Das Hauptgebäude der Kathedrale konnte dem Brand widerstehen, aber ein Teil des Daches über dem Anbau brach zusammen. Es gab keine Todesopfer und Verletzten. Später war ein kompliziertes Verfahren erforderlich, um die Orgel vom Ruß zu reinigen.

Am 29. Mai 2006 entflammte in Finnland der Dom von Porvoo aus dem 15. Jahrhundert. Infolgedessen brach die äußere Dachkonstruktion zusammen, aber die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf die Decken ausbreitete, und die Dekoration der Kirche wurde nicht beschädigt. Das Feuer wurde durch die Brandstiftung eines 18-jährigen Anwohners verursacht. Im Jahr 2007 wurde er zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Kathedrale wurde im Juli 2008 nach der Restaurierung wiedereröffnet.

Am 25. August 2006 wurde in St. Petersburg während der Restaurierungsarbeiten das Gerüst an der Hauptkuppel der Dreifaltigkeitskathedrale (auch bekannt als Ismailowskij-Kathedrale) von 1835 in Brand gesetzt. Infolgedessen brachen die Hauptkuppel und zwei kleinere Kuppeln zusammen, und die Dekoration der Kathedrale wurde schwer beschädigt. Die Restaurierung wurde 2017 abgeschlossen.

Am 25. Dezember 2009 brannte die 1856 erbaute St Mel's Cathedral in Longford, Irland, vollständig nieder. Die Quelle des Feuers war ein alter Heizofen. Die Kathedrale, von der nur noch die Außenmauern übrigblieben, wurde in fünf Jahren restauriert.

Am 28. Juli 2014 wurde in Ningbo (Provinz Zhejiang, China), einer der ältesten christlichen Tempel Chinas, die katholischen Kathedrale zum Gedächtnis der Sieben Schmerzen Mariens zu Jiangbei von 1876, durch ein Feuer vollständig zerstört. Die Kathedrale wurde 2018 wiederaufgebaut.

Am 15. März 2015 entflammte in Moskau während der Restaurierungsarbeiten der Glockenturm des Klosters Nowodewitschi (Ende des 17. Jahrhunderts). Dadurch wurde die Beschichtung des Turmes deformiert, schwere Schäden wurden jedoch vermieden. Brandursache war ein Kurzschluss. Die Restaurierungsarbeiten am Glockenturm werden bis heute fortgesetzt.

Am 15. Juni 2015 brach in der 1889 erbauten Basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien in Nantes, Frankreich, ein Feuer aus. Das Dach fing während der Abdichtungsarbeiten Feuer. Die Dekoration der Basilika wurde schwer beschädigt. Die Reparatur- und Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich 2019 abgeschlossen sein.

Am 1. Mai 2016 brannte die Serbian Orthodox Cathedral of St. Sava, die sich im Trinity Chapel Complex von 1855 befindet, in New York nieder. Durch einen Brand brach das Dach der Kathedrale zusammen, das Innere brannte vollständig ab. Verursacht wurde das Feuer durch den Pförtner der Kirche, der die Kerzen am Ende des Ostergottesdienstes nicht gelöscht hat. Es ist geplant, die Kathedrale zu wiederaufzubauen.

