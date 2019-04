Assange - Vom Held der Medien zum schmutzigen Ausgestoßenen (Video)

Ein Demonstrant 5. April 2019 vor der ecuadorianischen Botschaft in London, in der sich der WikiLeaks-Gründer Julian Assange aufhielt.

Vergangenen Donnerstag ist der Wikileaksgründer und Journalist Julian Assange von britischen Sicherheitskräften in der ecuadorianischen Botschaft in London verhaftet worden. Die Reaktion der Leitmedien fällt dürftig bis feindlich aus.

Der einst von ihnen so gefeierte Superstar ist gestürzt bis hinunter in die Kaste der politisch Unberührbaren. Vor 10 Jahren ein Held - heute ein Vergewaltiger, der Wände mit Fäkalien beschmiert, auf dem Klo nicht spült und der seinen Kater vergrault.

Am gehässigsten schreien nun die Medien, die am meisten von ihm profitierten und die ihn seinerzeit am lautesten feierten.

