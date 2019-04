UN-Sicherheitsrat: US-Vizepräsident fordert Rauswurf des venezolanischen Botschafters (Video)

Quelle: Reuters © Reuters/ BRENDAN MCDERMID US-Vizepräsident Mike Pence spricht vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 10. April 2019.

Während der Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch forderte US-Vizepräsident Mike Pence, die Zulassung des venezolanischen Vertreters aufzuheben. Dieser solle in sein Land zurückkehren und Präsident Maduro ausrichten, dass seine Zeit vorbei sei, so Pence.