Die Türkei im schwierigen Spagat zwischen Russland und den USA (Video)

Laut dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu wird sein Land trotz der Drohungen der Vereinigten Staaten nicht vom Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400 zurücktreten. Das Geschäft sei eine beschlossene Sache.

Die USA drohen, ihren NATO-Partner im Gegenzug vom gemeinsamen F-35 Kampfjet-Programm auszuschließen. Das Pentagon hat bereits entsprechende Lieferungen von Ausrüstungsteilen an die Türkei eingestellt. Washington fürchtet, durch den gemeinsamen Einsatz beider Waffensysteme innerhalb eines integrierten Systems könne Moskau an sensible Daten gelangen.