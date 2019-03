Verhaftete US-Söldner in Haiti sollten Gelder auf Konto der Regierung übertragen (Video)

Quelle: Reuters © Ivan Alvarado Symbolbild: Bank in Port-au-Prince, Haiti, 16. Februar 2019.

Die im Februar in Haiti verhafteten US-Söldner hatten offenbar den Auftrag, Millionen Dollar auf ein Konto unter der Kontrolle des haitianischen Präsidenten zu übertragen. Nach ihrer Verhaftung wurden sie in US-Obhut übergeben und flogen als freie Männer zurück in die USA.