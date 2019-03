Venezolanische Opposition übernimmt diplomatische Vertretungen in den USA (Video)

Die venezolanische Opposition übernimmt diplomatische Vertretungen des Landes in den USA - mit dem Segen des US-Außenministeriums. Die Normen der Diplomatie und des Internationalen Rechts gelten der US-Regierung nichts mehr. Das dürfte noch für Probleme sorgen.

In den USA haben Vertreter der venezolanischen Opposition diplomatische Vertretungen im Besitz Venezuelas übernommen. Carlos Vecchio, der venezolanische Botschafter für den selbsternannten Präsidenten Juan Guaido, übernahm in der Hauptstadt Washington die Liegenschaften und ersetzte medienwirksam ein Portrait des gewählten venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch das Juan Guaidos. Diplomatisch ist der Vorgang überaus gefährlich. Sämtliche Normen der Diplomatie und des internationalen Rechts werden verletzt. Ein Präzedenzfall, der in Zukunft noch für Schwierigkeiten sorgen wird.