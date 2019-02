Für Projekt in der Arktis: Siemens geht Partnerschaft mit russischer Firma ein

Der Vorsitzende von Siemens in Russland, Alexander Liberow, sagte, dass die von Power Machines und Siemens künftig gemeinsam produzierten Kompressionsmaschinen für das Projekt Arctic LNG 2 den größten russischen Erdgasproduzenten Nowatek beliefern werden. Der Nachrichtenagentur TASS sagte er:

Wir haben kürzlich einen Vertrag über die Lieferung von Kompressionsanlagen an Nowatek für das Arctic-LNG-2-Projekt unterzeichnet. Es ist wichtig, dass wir das Projekt nicht nur mit den notwendigen Maschinen versorgen, sondern auch seine Produktion in unserem Werk in der Region Leningrad lokalisieren. Das betrifft nicht nur den Export von Geräten, sondern auch die Lokalisierung technischer Lösungen für den Energiesektor.