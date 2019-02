Paris: Antisemitischer Zwischenfall Gelbwesten in die Schuhe geschoben (Video)

Ein verletzter Demonstrant während einer Demonstration der Gelbwesten-Bewegung in Paris, 9. Februar 2019.

Entgegen vieler Vermutungen und Vorhersagen lassen die Proteste der französischen Gelbwesten nicht nach. Von staatlicher Seite aus wird der Kampf mit allen Mitteln geführt. Auf der Straße mit Tränengas, in den Medien mit Verunglimpfungen und Denunziationen.

So wurden den Gelbwesten bereits unterstellt, Hooligans zu sein. Aktuell soll es sich bei ihnen um Antisemiten handeln. Ein antisemitisches Graffiti in Paris dient als Beweis.Bereits in der sechsten Woche der Proteste gab es Anschuldigungen über Antisemitismus innerhalb der Gelbwesten-Bewegung. Sprecher der Gelbwesten lehnen die Verantwortung für die Vorkommnisse ab.

