Gegen "Lebensmittel-Terror": Türkische Regierung verkauft Gemüse direkt an Bürger

Quelle: Reuters © Stoyan Nenov (Archivbild). Ein Mann kauft Gemüse auf einem Markt in Ankara, Türkei, 25. Juni 2018.

Angesichts der schnell steigenden Lebensmittelpreise in der Türkei hat die Regierung damit begonnen, billiges Gemüse direkt an die Bürger zu verkaufen. Im Fernsehen waren am Montag lange Schlangen an in Innenstädten aufgestellten Zelten zu sehen.