Paris will inhaftierte IS-Terroristen aus Syrien nach Frankreich zurückholen (Video)

Gedenken an die Opfer der Pariser Terror-Angriffe im November 2015.

Frankreich bereitet sich auf die Rückkehr von Dschihadisten aus Nordsyrien vor, um diese besser "kontrollieren" zu können. Französische Dschihadisten machen den größten Teil europäischer IS-Kämpfer aus. Nach dem angekündigten Rückzug der USA soll verhindert werden, dass diese entkommen.

Viele Franzosen fürchten Sicherheitsprobleme, nicht zuletzt durch mögliche Radikalisierung in Gefängnissen – die der Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock als "Brutkästen für radikale Ideologien" bezeichnete. Der IS war auch verantwortlich für die Terror-Angriffe in Frankreich im November 2015, bei denen 130 Menschen getötet wurden.

