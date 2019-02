US-Medien sehen in Ausstieg aus INF-Vertrag ein "Geschenk an Putin" (Video)

© Andrej ISAKOVIC Scheint sich über sein "Geschenk" nur verhalten zu freuen: Der russische Präsident Wladimir Putin.

Donald Trumps Entscheidung, sich aus dem INF-Vertrag mit Russland zurückzuziehen, wird in den US-Medien kritisiert. Es handle sich dabei in Wahrheit um ein Geschenk an Russland, das ohnehin schön länger aus dem Vertrag habe aussteigen wollen.