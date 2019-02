Xi Jinping: China hofft auf baldigen Abschluss von Handelsabkommen mit den USA

Quelle: Reuters

China hofft, die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten zu intensivieren und so bald wie möglich gegenseitig vorteilhafte Vereinbarungen zu treffen. Das erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping in seinem Brief an US-Präsident Donald Trump.