Die EU und Venezuela: Ist Heiko Maas zu weit gegangen?

Quelle: Reuters © Clodagh Kilcoyne Heiko Maas am Mittwoch in Dublin

Heiko Maas fordert unverzügliche Neuwahlen in Venezuela. Die Regierung Maduro habe keine demokratische Legitimität. Am Donnerstag treffen sich die EU-Außenminister in Bukarest, um das Thema zu beraten. Ob Maas sich mit seiner harten Linie durchsetzen kann, ist offen.