Venezuela: USA schicken mysteriösen Mann für's Grobe (Video)

In Venezuela geht der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition unvermindert weiter. Präsident Nicolas Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido richten sich nun beide direkt an das Militär. Der Kampf mit politischen Mitteln scheint somit weitgehend ausgereizt.

Unterdessen holen die USA einen altbekannten Spezialisten für Aufstände und Regime Changes zurück an Bord. Bereits unter Ronald Reagan war Elliott Abrams in die Iran-Contra-Affäre verstrickt. Außerdem soll Abrams schon 2002 den letzten Putschversuch in Venezuela orchestriert haben. Diese Niederlage dürfte den Mann für's Grobe noch weiter motivieren.

