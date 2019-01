Filmregisseur Emir Kusturica: "Ich bin ein Freund von Wladimir Putin" (Video)

Quelle: Reuters Der russische Präsident Wladimir Putin traf während seiner Serbien-Visite auch den weltbekannten serbischen Regisseur Emir Kusturica. Die beiden führten ein kurzes Gespräch im Regierungskomplex Palata Srbije.

Der Filmregisseur und Musiker Emir Kusturica traf sich am 17. Januar in Belgrad mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden sprachen unter anderem über die Lage in Serbien und im serbischen Teil von Bosnien-Herzegowina (Republika Srpska).