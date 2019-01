Ehemaliger nordkoreanischer Diplomat empfiehlt Überläufer: Kein Asyl in den USA

Quelle: Reuters © Kim Hong-Ji Thae Yong-ho, Nordkoreas ehemaliger stellvertretender Botschafter Londons, Seoul, Südkorea, 3. Februar 2017.

Thae Yong-ho, ehemaliger nordkoreanischer Diplomat, flüchtete 2016 nach Seoul und empfiehlt seinem Kollegen Jo, dasselbe zu tun, statt in die USA zu gehen. Jo, der an der Botschaft der DVRK in Rom tätig war, befindet sich derzeit unter italienischem Schutz.