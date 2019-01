Trump kündigt an: Treffen mit Kim Jong-un wird bald stattfinden

Quelle: Reuters © Jonathan Ernst Donald Trump, Kim Jong-un

US-Präsident Donald Trump kündigte an, er werde in "nicht zu ferner Zukunft" mit dem nordkoreanischen Regierungsführer zusammenkommen. Am Mittwoch sagte er Journalisten, er habe einen Brief von Kim erhalten. Gleichzeitig verteidigte er seine Nordkorea-Politik.