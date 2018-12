Nach US-Abzug: Moskau und Ankara wollen stärker in Syrien kooperieren

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild) Der russische Außenminister Sergei Lawrow

Am Samstag fanden in Moskau hochrangige Gespräche zwischen Russland und der Türkei über die Lage in Syrien statt. Laut dem russischen Außenminister Sergei Lawrow seien sie sehr nützlich gewesen. Moskau und Ankara wollen verstärkt zusammenarbeiten.