Russischer Botschafter: 2018 – Jahr der verpassten Chancen für Beziehungen zwischen Russland und USA

Quelle: Sputnik Anatoli Antonow, der russische Botschafter in den USA

2018 ist zum Jahr der verpassten Chancen in den russisch-amerikanischen Beziehungen geworden. Und das trotz der Bemühungen Moskaus, die Situation zu verbessern, so der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am Freitag gegenüber Reportern.