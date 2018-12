Times: Tschetschenische Verbündete der ukrainischen Armee geben offen Verbindungen zum IS zu

© Youtube / 112 Ukraine Ukrainischer Bataillonschef freiwilliger Tschetschenen, Muslim Tscheberlojewski, im Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender 112 im November 2017

Vom IS ausgebildete Kämpfer kämpfen Seite an Seite mit einer staatlichen Armee in einem europäischen Land, berichtet die Times - dieses Detail verbirgt sich in einem Artikel, in dem es darum geht, dass Putin ein gemeinsamer Feind von Ukrainern und Tschetschenen ist.