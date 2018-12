UK: Ex-Armeechef wünscht sich Geist des Kalten Krieges zurück (Video)

Angesichts vermeintlicher Bedrohungen durch Staaten wie Russland und Iran, wünscht sich der ehemalige Chef der britischen Streitkräfte die Geisteshaltung des Kalten Krieges zurück.

Derweil trommelt ein Londoner Thinktank für Aufrüstung in Form einer Aufklärungseinheit, wie es sie zu Zeiten des Kalten Krieges schon gab. Und während ein Fünftel der britischen Bevölkerung in Armut versinkt, fabuliert die politische Klasse von Bedrohungen, Feinden und den Segnungen der Kriege in der guten alten Zeit.

Vielleicht um abzulenken. Die Bevölkerung könnte auf Gedanken kommen.

