Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion auf dem Weg zur Unabhängigkeit vom US-Dollar

Quelle: Sputnik

Die Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EEU) haben die Abwicklung ihres Handels in lokaler Währung in der ersten Jahreshälfte 2018 auf 70 Prozent erhöht. Das erklärte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Regierungspersonals am Dienstag.