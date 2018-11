Putin: "Kiew würde selbst damit durchkommen, wenn sie Babys zum Frühstück essen wollten"

Diese Bemerkungen waren die ersten des russischen Staatschefs seit der Konfrontation in der Straße von Kertsch, einer Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer, wo sich eine strategische Brücke befindet, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet.

"Die Behörden in Kiew verkaufen heute mit großem Erfolg antirussische Stimmungen. Sie haben nichts anderes zu tun", sagte Putin bei einem Wirtschaftsforum in Moskau.

Der russische Präsident sagte, es scheine, als könne Kiew mit allem durchkommen, soweit es ausländische Nationen betrifft, die die antirussische Haltung der Ukraine unterstützen.

Wenn sie Babys zum Frühstück verlangen, werden ihnen wahrscheinlich Babys serviert. Sie würden sagen: 'Warum nicht, sie sind hungrig, was soll man dagegen tun?' Dies ist eine so kurzsichtige Politik, die kein gutes Ergebnis bringen kann. Es macht die ukrainische Führung selbstgefällig und gibt ihnen keinen Anreiz, in ihrem Land normale politische Arbeit zu leisten oder eine normale Wirtschaftspolitik zu betreiben.