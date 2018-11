Kreml: Treffen zwischen Trump und Putin vereinbart - Vorbereitungen laufen weiter

Quelle: Reuters © Leonhard Foeger Trump und Putin während ihrer letzten Zusammenkunft im Juli in Helsinki.

Wie der Kreml am Mittwoch mitteilte, werden die Vorbereitungen für das Treffen am Wochenende zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin am Rande des G20-Gifpels fortgesetzt. Trump hatte zuvor das geplante Gespräch infrage gestellt.