"Nach Verletzung internationalen Rechts" durch Ukraine: Moskau setzt auf Berlin

Quelle: Reuters © Yoan Valat/Pool via REUTERS Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Paris, Frankreich, 11. November 2018.

Provokationen der Ukraine sind "schwere Verletzung internationalen Rechts", so der russische Präsident. Am Montagabend besprach Putin die Situation in einem Telefonat mit der Kanzlerin. Moskau setzt auf die Unterstützung Berlins, um weitere Eskalationen zu vermeiden.