Große Sprüche, nichts dahinter: EU beugt sich US-Druck - keine alternativen Zahlungswege mit Iran

Alle 28 Mitglieder der Europäischen Union haben Berichten zufolge Angst vor den Strafmaßnahmen, die Washington möglicherweise wegen eines solchen Aktes des Ungehorsams gegen sie ergreifen könnte.

Zuvor schlugen EU-Beamte vor, eine Clearingstelle oder eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) zu schaffen, um die Abhängigkeit des Staatenblocks von den USA und der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) zu beseitigen. Die Entscheidung wurde durch die US-Sanktionen gegen den Iran und alle, die mit dem Land Geschäfte machen, ausgelöst. Ein EU-Diplomat erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters:

In diesem Stadium ist noch niemand vorgetreten. Wenn wir kein Land zur Beherbergung haben, haben wir ein sehr großes Problem. So vieles hängt davon ab, dass irgendwie jemand gefunden wird, der das unterbringt. Es gibt eine Menge Nervosität darüber, was es bedeutet, eine Zweckgesellschaft zu beherbergen.