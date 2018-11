Putin: Boykott des Weltwirtschaftsforums in Davos kein großer Verlust für Russland

Russlands Präsident Putin hat während des ASEAN-Gipfels in Singapur erklärt, dass der Boykott des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos durch russische Unternehmen keine negativen Folgen für den Ruf des Landes haben wird. Er sagte:

Putin betonte, dass russische Geschäftsleute frei entscheiden können, ob sie am WEF im Januar teilnehmen oder nicht. Der Kommentar erfolgte nachdem bekannt wurde, dass drei russische Geschäftsleute – der Eigentümer der Renova-Gruppe Wiktor Wekselberg, der Aluminium-Tycoon Oleg Deripaska und der Leiter der WTB Bank Anderej Kostin – von dem WEF wegen der von Washington verhängten Sanktionen ausgeschlossen werden.

Anfang letzter Woche hatte der russische Premierminister Dmitri Medwedew gewarnt, dass eine Delegation staatlicher Unternehmen Davos boykottieren könnte, wenn die drei Geschäftsleute von dem weltberühmten Geschäftsereignis ausgeschlossen werden. Am Rande der von Italien geförderten Gespräche über die Libyen-Krise auf Sizilien sagte der Premier:

Wenn all diese Entscheidungen, die in Bezug auf russische Wirtschaftsvertreter getroffen wurden, nicht geändert werden, müssen wir eine Entscheidung über die Teilnahme von staatlichen Mitarbeitern und russischen Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, am Davos-Forum treffen.