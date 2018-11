Großbritannien: May reicht Moskau giftigen Olivenzweig (Video)

Quelle: Reuters © Henry Nicholls Gute Beziehungen zu Russland nur unter bestimmten Bedingungen.

Die britische Premierministerin Theresa May sagt, sie wünsche sich bessere Beziehungen zu Moskau. Was wie ein Annäherungsversuch erscheinen könnte, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung jedoch als erneute Bekräftigung sämtlicher Vorwürfe und Anschuldigungen in Richtung Russland.