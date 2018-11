Erdoğan: Saudi-Arabien, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland haben Details von Khashoggi-Tod

Quelle: AFP

Die Aufzeichnungen, die die Ermordung von Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in der Türkei in schockierenden Details enthüllen könnten, wurden mit Frankreich, Deutschland, Saudi-Arabien, Großbritannien und den USA geteilt, so der türkische Präsident Erdoğan.